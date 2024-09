Papa recebe na Bélgica fortes questionamentos sobre papel das mulheres

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/09/2024 - 16:11 Para compartilhar:

O papa Francisco foi questionado neste sábado (28) sobre a “invisibilidade” e o papel das mulheres na Igreja e na sociedade, durante uma reunião dedicada à ecologia e ao desenvolvimento sustentável em uma universidade belga.

Os alunos leram uma carta que evocava esses temas durante a visita de Francisco à Universidade Católica de Louvain-la-Neuve, de língua francesa.

“A invisibilidade das mulheres nas dimensões intersetoriais dos ministérios da igreja, da justiça social e do pensamento tem consequências para a maneira como vivemos a transição ecológica”, disseram as estudantes.

“O apelo ao desenvolvimento integral nos parece incompatível com as posições sobre a homossexualidade e o lugar das mulheres na Igreja Católica”, disseram eles.

Em sua resposta, Francisco afirmou que “a Igreja é uma mulher”, acrescentando que “o que caracteriza as mulheres, o que é feminino, não é determinado por consenso ou ideologia”.

Francisco não falou sobre o progresso concreto que poderia ser feito com relação ao lugar das mulheres na Igreja.

Seu discurso foi calorosamente aplaudido de pé, embora logo após a visita a universidade tenha emitido um comunicado à imprensa no qual “lamenta as posições conservadoras” do pontífice argentino em relação ao papel da mulher na sociedade.

Dizer, como disse o papa, que as mulheres representam “acolhimento frutífero, cuidado, devoção vital” é “uma posição reducionista”, criticou a universidade no documento.

Portanto, a universidade expressou sua “incompreensão e desaprovação da posição expressa pelo papa Francisco com relação ao papel das mulheres na Igreja e na sociedade”.

Desde a sua eleição em 2013, o papa expandiu o espaço para as mulheres e aumentou o seu número em cargos de responsabilidade na Cúria, o governo central da Santa Sé.

Esta troca de ideias ocorreu poucos dias antes da abertura no Vaticano da Assembleia Geral do Sínodo sobre o futuro da Igreja, um vasto projeto do Papa que se concentra em particular no lugar das mulheres na Igreja.

Já na sexta-feira, o reitor da Universidade de Leuven, na Flandres (KU Leuven), Luc Sels, questionou o papa sobre “esta grande diferença entre homens e mulheres na Igreja”.

“A Igreja não seria mais calorosa se às mulheres também fosse dado um lugar mais importante no sacerdócio?”, perguntou ele, e o papa não respondeu.

Francisco concluirá a sua visita à Bélgica no domingo com uma missa no estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, onde são esperados mais de 35 mil fiéis.

cmk-mad/ahg/js/jmo/ic