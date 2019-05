Papa recebe líder indígena brasileiro Raoni Metuktire

CIDADE DO VATICANO, 27 MAI (ANSA) – O papa Francisco se reuniu nesta segunda-feira (27) com o líder Kayapó, o brasileiro Raoni Metuktire, conhecido internacionalmente por sua luta pela preservação da Amazônia.

De acordo com a Sala de Imprensa da Santa Sé, a ocorreu no contexto da preparação para o Sínodo dos Bispos para a região Pan-Amazônica, agendada para os próximos dias 6 a 27 de outubro, em Roma, com o tema “Amazônia: Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral”. Aos 87 anos, Raoni está na Europa desde 14 maio cumprindo uma agenda cultural e política, na tentativa de sensibilizar governos e a opinião pública sobre o drama da desflorestação da Amazônia. O líder indígena, que esteve no Festival de Cinema de Cannes, na França, também tenta recolher fundos para a proteção da reserva do Xingu, no Mato Grosso. (ANSA)