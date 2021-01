Papa recebe familiares de Paolo Rossi e ganha ‘bola de 1982’

PERUGIA, 25 JAN (ANSA) – O papa Francisco recebeu nesta segunda-feira (25), em uma audiência privada no Vaticano, a esposa e os filhos do ex-jogador italiano Paolo Rossi, morto no último dia 9 de dezembro.

O encontro entre o Pontífice, a jornalista Federica Cappelletti e os filhos do ex-craque – Maria Vittoria, Sofia Elena e Alessandro, que foi acompanhado de sua namorada Matilde – ocorreu na casa Santa Marta, residência oficial do argentino.

Durante a conversa, os familiares de Rossi doaram a Jorge Bergoglio uma bola de vidro Murano, uma reprodução da usada na Copa do Mundo de 1982, ano em que o jogador foi campeão com a seleção italiana.

Além deles, amigos da família, com quem “Pablito” realizou projetos de caridade, participaram da reunião.

Segundo relatos, a audiência com o líder da Igreja Católica em homenagem ao campeão mundial foi um momento de grande emoção para todos os presentes, que receberam uma mensagem de fé e esperança em um momento de profunda dor.

O Papa teria lembrado a responsabilidade que todo esportista de alto nível tem para com o povo e as gerações mais jovens. (ANSA)

