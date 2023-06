Papa recebe esposa de Assange no Vaticano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/06/2023 - 9:01 Compartilhe

VATICANO, 30 JUN (ANSA) – O papa Francisco recebeu nesta sexta-feira (30), no Vaticano, Stella Assange, advogada e esposa do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, que arrisca ser extraditado para os Estados Unidos.

A reunião foi confirmada pela Sala de Imprensa do Vaticano, que, no entanto, não revelou o teor da conversa. Em março de 2021, o Papa chegou a enviar uma mensagem para Assange na prisão no Reino Unido.

Em junho de 2022, a então secretária britânica do Interior, Priti Patel, assinou a ordem de extradição do jornalista para os EUA, que o acusam de 18 crimes ligados ao vazamento de documentos secretos sobre as guerras do Afeganistão e do Iraque.

Assange tentou recorrer, mas, no último dia 6 de junho, a Suprema Corte do Reino Unido rejeitou a apelação. Se for condenado nos EUA, Assange pode pegar até 175 anos de prisão.

Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se disse preocupado com a iminente extradição de Assange, e um grupo de personalidades pediu que o governo brasileiro conceda asilo político ao jornalista. (ANSA).

