Papa recebe com ‘preocupação’ onda de violência na Síria

ROMA, 9 MAR (ANSA) – O papa Francisco demonstrou preocupação neste domingo (9) com os ataques a civis alauítas no litoral da Síria, que desde que tiveram início, há três dias, já mataram ao menos 745 pessoas dessa minoria xiita.

“Recebi com preocupação a onda de violência em algumas áreas da Síria”, afirmou o pontífice em mensagem para o Ângelus de hoje.

“Espero que [esses ataques] cessem imediatamente, com pleno respeito por todos os componentes étnicos e religiosos da sociedade, especialmente os civis”, acrescentou Jorge Bergoglio.

Segundo denúncia do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, as ofensivas contra civis alauítas no noroeste do país começaram no último 6 de março e atingem famílias inteiras, incluindo mulheres, crianças e recém-nascidos. A ONG acusa forças de segurança e grupos ligados ao novo governo sunita de Abu Mohammed al-Jolani de realizar os ataques, que já mataram ao menos mil pessoas, das quais 745 são civis alauítas e os demais, combatentes de ambos os lados.

Os alauítas são uma vertente islâmica xiita, a mesma do presidente sírio deposto por Jolani, Bashar al-Assad, em dezembro de 2024. (ANSA).