Papa recebe ‘chanceler’ do Patriarcado de Moscou no Vaticano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/07/2024 - 13:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 12 JUL (ANSA) – O papa Francisco recebeu o metropolita Antonij, presidente do Departamento das Relações Externas do Patriarcado de Moscou, informou o Vaticano nesta sexta-feira (12).

Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, o encontro entre os dois religiosos ocorreu no final da tarde da última quinta-feira (11). O conteúdo da conversa, porém, não foi revelado.

Francisco e Antonij se reuniram pela primeira vez no dia 5 de agosto de 2022, quando o representante ortodoxo visitou o Vaticano após suceder o metropolita Hilarion.

Já em 15 de setembro do mesmo ano, um novo encontro ocorreu em Nur-Sultan, capital do Cazaquistão, durante uma visita do Pontífice ao país para participar no Congresso dos líderes das religiões tradicionais.

A terceira reunião bilateral foi realizada em 3 de maio de 2023, em Roma, onde Antonij visitou alguns chefes de Dicastério da Cúria Romana e participou da audiência geral do líder da Igreja Católica na Praça São Pedro.

Na ocasião, o argentino beijou a Panaghia, medalhão com a imagem da Mãe de Deus que os metropolitas ortodoxos usam no peito.

(ANSA).