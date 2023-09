Papa recebe brasileiros e critica ‘sedução da indiferença’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/09/2023 - 10:01 Compartilhe

VATICANO, 29 SET (ANSA) – O papa Francisco recebeu nesta sexta-feira (29) membros de uma associação católica beneficente do Brasil e apontou a “sedução da indiferença” como um dos grandes problemas do mundo na atualidade.

O encontro ocorreu no Pátio San Damaso, no Vaticano, por ocasião dos 40 anos de fundação da Fazenda da Esperança, comunidade terapêutica nascida em Guaratinguetá (SP) e que atua desde 1983 no processo de recuperação de dependentes químicos.

“Um dos grandes problemas do mundo de hoje é a indiferença, a ‘sedução da indiferença’, como lembrei na encíclica ‘Fratelli tutti’. Vocês, pelo contrário, não ficaram indiferentes diante da dor que viram nos rostos de tantos jovens, afligidos por grandes sofrimentos existenciais, sobretudo aqueles cuja vida estava destruída pela droga e outras dependências”, disse o Papa na audiência.

Segundo Francisco, a “vocação da esperança” é a “virtude mais humilde, porém a mais forte”. “O chamado que Deus lhes faz, de levar esperança àqueles que talvez nunca tenham tido um sentido na vida, é um chamado a amar incondicionalmente as pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade social”, ressaltou.

O pontífice também agradeceu pelas obras de caridade promovidas pela associação, inclusive em outros países. “Abençoo de coração sua grande família e sua missão. E lhes peço, por favor, que rezem por mim”, concluiu. (ANSA).

