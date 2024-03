Papa recebe árabe e israelense que perderam filhas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/03/2024 - 8:01 Para compartilhar:

VATICANO, 27 MAR (ANSA) – O papa Francisco recebeu nesta quarta-feira (27) um israelense e um árabe que perderam filhas durante o conflito na Terra Santa, em meio à continuação da guerra na Faixa de Gaza, e que hoje lutam pela paz.

“A paciência é saber suportar os males, e hoje estão aqui dois pais. Um israelense e um árabe, ambos perderam suas filhas nesta guerra e ambos são amigos. Não olham para a inimizade da guerra, mas sim para a amizade de dois homens que se gostam e que passaram pela mesma crucificação”, disse o pontífice na audiência geral para fiéis no Vaticano.

Rami Elhanan perdeu sua filha de 14 anos, Smadar, morta por um palestino enquanto fazia compras com as amigas no centro de Jerusalém. Já Bassam Aramin viu sua filha Abir, 10, ser assassinada do lado de fora da escola por um soldado israelense.

“Caros irmãos, obrigado pelo seu testemunho”, agradeceu o Papa aos dois homens, cuja história é retratada em um livro do escritor irlandês Colum McCann.

Durante a audiência geral, Francisco também voltou a fazer um novo apelo em defesa da paz entre Israel e Palestina e na Ucrânia. “Com a aproximação da Páscoa, levemos na mente e no coração os sofrimentos dos doentes, pobres e marginalizados, lembrando também das vítimas inocentes das guerras”, afirmou.

