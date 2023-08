Papa quer encontro entre Zelensky e Putin durante COP28

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/08/2023 - 9:01 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 9 AGO (ANSA) – O papa Francisco pediu nesta quarta-feira (9) para que seja organizado em encontro entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante a COP28.

De acordo com o jornal libanês L’Orient-Le Jour, que cita fontes árabes e ocidentais, o pedido do líder da Igreja Católica foi feito ao mandatário dos Emirados Árabes Unidos, Muhammad ben Zayed.

A conferência internacional do clima está agendada para acontecer em 30 de novembro em Dubai.

As fontes ouvidas pelo periódico afirmam que o pedido do religioso foi feito “em coordenação com algumas potências europeias”, tanto que várias nações do continente estariam em contato direto com Abu Dhabi para apoiar a iniciativa.

“Os Emirados Árabes Unidos poderiam aproveitar sua posição geopolítica para obter um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia. O objetivo é acordar a abertura de um diálogo que possa colocar fim à guerra”, disse uma das fontes.

Ainda segundo o L’Orient-Le Jour, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, “está ciente” da ideia e teria até mesmo “acolhido”, destacando que fornecerá “todo o apoio necessário para que a reunião alcance seus objetivos”.

Em relação ao conflito em território ucraniano, o Papa desejou paz ao saudar um grupo de peregrinos poloneses presentes na audiência geral de hoje. (ANSA).

