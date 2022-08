Papa pode se reunir com líder ortodoxo russo no Cazaquistão

VATICANO, 2 AGO (ANSA) – O papa Francisco pode se reunir com o primaz da Igreja Ortodoxa Russa, Cirilo, durante sua viagem ao Cazaquistão, entre os dias 13 e 15 de setembro.







Os dois líderes participarão de um congresso inter-religioso promovido pelo governo cazaque e terão uma oportunidade de realizar um encontro que estava previsto para junho passado, mas acabou cancelado em abril.

Na ocasião, o Papa justificou que uma reunião naquele momento “poderia se prestar a muitas confusões”, já que Cirilo é aliado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e defende a invasão à Ucrânia.

A programação oficial da viagem de Francisco ao Cazaquistão, divulgada nesta terça-feira (2), não cita o patriarca de Moscou, mas prevê “encontros privados com alguns líderes religiosos” no dia 14 de setembro.

Jorge Bergoglio se reuniu com Cirilo uma vez, em 2016, em Havana, em um gesto inédito de reaproximação entre católicos e ortodoxos, mas a guerra russa na Ucrânia expôs as diferenças entre os dois.

O Papa já fez dezenas de discursos condenando o conflito e o “massacre” contra a população civil ucraniana, enquanto o patriarca de Moscou, alinhado com o regime, demonstrou apoio à invasão e culpou o Ocidente pela guerra.

Em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera em maio, Francisco chegou a dizer que o líder ortodoxo não poderia “se transformar no coroinha de Putin”.

Itinerário – O pontífice chega em Nur-Sultã, capital do Cazaquistão, no fim da tarde de 13 de setembro e se reúne com o presidente Kassym-Jomart Tokayev e com representantes da sociedade civil e do corpo diplomático.

No dia seguinte, participa da abertura e da sessão plenária do 7º Congresso de Líderes do Mundo e Religiões Tradicionais, evento que busca promover o diálogo inter-religioso e prevenir o uso da fé das pessoas para justificar guerras. De noite, Francisco celebra uma missa para fiéis cazaques.

Em 15 de setembro, o Papa repete a tradição de se encontrar com jesuítas locais e com membros do clero, além de participar da leitura do documento conclusivo do congresso inter-religioso. O embarque para Roma está previsto para o fim da tarde. (ANSA).