Papa pode se encontrar com rei Charles III em 8 de abril

VATICANO, 18 MAR (ANSA) – Um cardeal da Cúria Romana afirmou nesta terça-feira (18) que existe a possibilidade de o papa Francisco se encontrar com o rei Charles III durante a visita do monarca britânico à Itália, entre 7 e 10 de abril.

A reunião está prevista para o dia 8 do mês que vem na programação oficial divulgada pelo Palácio de Buckingham. “Se foi anunciado, acredito que seja uma das possibilidades e que conseguirão realizá-lo”, disse o cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica de São Pedro e vigário do Papa para a Cidade do Vaticano.

“Eu não vi o Santo Padre, só em fotografia, mas ele está melhorando. Sei que está melhorando, é preciso ter paciência”, acrescentou o religioso.

Acompanhado da rainha consorte Camilla, Charles III, que é chefe de Estado do Reino Unido e governador supremo da Igreja da Inglaterra, fará sua primeira visita oficial à Itália desde a coroação. A programação inclui uma missa na Capela Sistina sobre o “cuidado com a criação, refletindo o longo compromisso” de Francisco e do soberano “com a natureza”, segundo a monarquia.

O Papa está internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro para tratar uma pneumonia nos dois pulmões. No entanto, apesar dos sinais de melhora registrados nos últimos dias, ainda não há previsão de alta. (ANSA).