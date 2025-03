Papa permanece estável e sem novos episódios de insuficiência respiratória, diz Vaticano

A saúde do papa Francisco permanece estável, segundo boletim vespertino divulgado pelo Vaticano nesta terça-feira, 4. De acordo com o comunicado, o Papa não teve novos episódios de insuficiência respiratória ou broncoespasmo.

O Vaticano informou que o papa passou a usar oxigenoterapia de alto fluxo na manhã desta terça-feira. Na noite de hoje, o Papa voltará a ter ventilação mecânica não invasiva, até a manhã de quarta-feira.

“A condição clínica do Santo Padre permaneceu estável hoje. Ele não apresentou episódios de insuficiência respiratória nem broncoespasmo. Ele permaneceu apirético, sempre alerta, cooperando com a terapia e orientado. Esta manhã, passou a usar oxigenoterapia de alto fluxo e realizou a fisioterapia respiratória. Hoje à noite, conforme planejado, a ventilação mecânica não invasiva será retomada até amanhã de manhã”, afirmou o Vaticano.

“O prognóstico permanece reservado. Durante o dia, alternou oração e repouso e recebeu a Eucaristia esta manhã”, completou.

Na segunda-feira, o papa sofreu dois episódios de insuficiência respiratória aguda. Os episódios foram causados por um significativo acúmulo de muco endobrônquico e consequente broncospasmo. A ventilação mecânica não invasiva foi retomada no período da tarde após a realização de duas broncoscopias com a necessidade de aspiração de secreções, ainda de acordo com a instituição. O papa Francisco, de 88 anos, está internado em Roma (Itália) desde 14 de fevereiro após um surto de bronquite.