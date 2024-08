Papa pede ‘verdade’ na Venezuela e que violência seja evitada

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/08/2024 - 11:01 Para compartilhar:

VATICANO, 4 AGO (ANSA) – O papa Francisco expressou neste domingo (4) a sua “preocupação” com a situação na Venezuela e fez um apelo a todas as partes para procurarem a verdade e se comportarem com moderação, a fim de evitar a violência.

“Expresso minha preocupação com a Venezuela, que vive uma situação crítica”, afirmou o Pontífice, durante a oração do Angelus na Praça São Pedro.

Jorge Bergoglio fez um “apelo sincero a todas as partes para que procurem a verdade e exerçam a moderação, para evitar qualquer tipo de violência”.

Além disso, pediu para que as disputas sejam resolvidas “através do diálogo” e para todos “terem no coração o verdadeiro bem da população e não os interesses partidários”.

Francisco também confiou o país à intercessão de Nossa Senhora de Coromoto, muito venerada na Venezuela, e à oração do Beato José Gregorio Hernández que une todos os venezuelanos. (ANSA).