Papa pede soltura de jornalistas e defende liberdade de imprensa

CIDADE DO VATICANO, 25 JAN (ANSA) – O papa Francisco defendeu neste sábado (25) a liberdade de imprensa e de expressão do pensamento, além de ter pedido a soltura de todos os profissionais de comunicação presos “injustamente”.

O líder da Igreja Católica discursou na Sala Nervi, no Vaticano, para os participantes do Jubileu do Mundo da Comunicação.

“Peço que a liberdade de imprensa e de expressão sejam defendidas e protegidas juntamente com o direito fundamental de ser informado de forma livre, responsável e correta. Sem isso, corremos o risco de não distinguir mais a verdade da mentira e de ficarmos expostos a crescentes preconceitos e polarizações que destroem os laços da convivência civil e impedem a reconstrução da fraternidade”, disse o religioso.

Em sua mensagem aos fiéis, realizada por ocasião do Dia Mundial das Comunicações Sociais, o pontífice acrescentou que a “liberdade dos jornalistas é a liberdade para cada um de nós”.

“Gostaria também de recordar aqueles que estão presos apenas por terem sido fiéis à profissão por quererem ir ver com os próprios olhos e terem tentado contar o que viram. Peço a quem tem o poder de fazê-lo que liberte todos os jornalistas injustamente presos. Que uma ‘porta’ seja aberta para eles também, através da qual possam recuperar a liberdade”, disse o Papa. (ANSA).