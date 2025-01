Papa pede que Trump não deixe ‘espaço para o ódio’ e promova paz

VATICANO, 20 JAN (ANSA) – O papa Francisco enviou uma mensagem ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que toma posse nesta segunda-feira (20), e pediu que o novo governo não deixe espaço para o ódio e a exclusão e promova a “paz entre os povos”.

O texto chega um dia depois de o pontífice ter expressado preocupação com o plano do republicano de deportar centenas de milhares de imigrantes em situação irregular nos EUA logo no início de seu mandato, medida que Jorge Bergoglio definiu como “uma desgraça” em entrevista a uma TV italiana.

“Por ocasião de sua posse como 47º presidente dos Estados Unidos da América, envio-lhe cordiais saudações e a garantia de minhas orações para que Deus onipotente lhe conceda sabedoria, força e proteção no cumprimento de seus elevados deveres”, diz o Papa na mensagem para Trump.

“Inspirado pelos ideais da nação, terra de oportunidades e acolhimento para todos, espero que, sob sua liderança, o povo americano prospere e se empenhe sempre na construção de uma sociedade mais justa, na qual não haja espaço para o ódio, a discriminação e a exclusão”, acrescenta Francisco.

Além disso, o líder católico pede que Trump se esforce em prol da “promoção da paz e da reconciliação entre os povos”.

“Com esses sentimentos, invoco sobre o senhor, sua família e o amado povo americano a abundância de bênçãos divinas”, conclui o Papa no texto. (ANSA).