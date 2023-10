Papa pede que ‘sol da esperança’ não seja coberto por conflitos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/10/2023 - 11:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 28 OUT (ANSA) – O papa Francisco pediu neste sábado (28) para não deixarmos que as “nuvens dos conflitos” escondam o “sol da esperança”.

Em uma publicação nas redes sociais, o líder da Igreja Católica destacou que está rezando para que “todas as culturas abracem a inspiração de harmonia do Espírito Santo”.

“Nestes tempos, não permitamos que as nuvens do conflito escondam o sol da esperança. Confiemos a Virgem Maria a urgência da paz”, escreveu o religioso.

Em mais um dia de conflito no Oriente Médio, o Ministério da Saúde do Hamas informou que pelo menos 7.703 pessoas morreram na Faixa de Gaza desde o início da guerra, ocorrido em 7 de outubro.

As forças de Israel intensificaram os bombardeios na região nas últimas horas, atingindo mais de 100 alvos. Alguns moradores da zona relataram ao jornal Haaretz que foi a “pior noite” desde o começo da guerra. (ANSA).

