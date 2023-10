Papa pede que ‘parem os ataques’ em Israel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/10/2023 - 8:19 Compartilhe

O papa Francisco pediu neste domingo (8) que “parem os ataques” em Israel, e afirmou que “o terrorismo e a guerra não levam a solução nenhuma”.

“Acompanho com apreensão e dor o que está acontecendo em Israel (…) Transmito a minha proximidade às famílias das vítimas”, declarou após a oração do Angelus na Praça de São Pedro, no Vaticano.

“Que parem os ataques e as armas, peço por favor”, disse aos fiéis reunidos para ouvi-lo. “O terrorismo e a guerra não levam a solução nenhuma, apenas à morte e ao sofrimento de tantas pessoas inocentes”, disse ele.

“A guerra é uma derrota. Toda guerra é uma derrota. Rezemos pela paz em Israel e na Palestina”, concluiu o papa, que se absteve de fazer uma referência específica à Faixa de Gaza ou ao grupo palestino Hamas, que no início da manhã de sábado lançou uma ofensiva surpresa em Israel que deixou centenas de mortos em ambos os lados.

