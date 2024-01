Papa pede que mundo seja visto através dos olhos das crianças

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/01/2024 - 11:01 Para compartilhar:

VATICANO, 6 JAN (ANSA) – O papa Francisco realizou neste sábado (6) a tradicional missa da Epifania do Senhor e recordou as crianças vítimas da guerra, apelando aos fiéis para verem os problemas do mundo através de seus olhos.

Durante a oração da festa que celebra a visita dos três reis Magos a Jesus após o seu nascimento, o Pontífice convidou os cristãos a ouvirem e aprender com os pequenos “que também nos falam de Jesus, com a sua confiança, o seu imediatismo, a sua admiração, a sua curiosidade saudável, a sua capacidade de chorar e rir espontaneamente, e de sonhar”.

“Se ficarmos diante do menino Jesus e na companhia das crianças, aprenderemos a nos maravilhar e retomaremos o caminho de forma mais simples e melhores, como os Magos”, indicou.

Segundo ele, desta forma, “saberemos ter olhares novos e criativos diante dos problemas do mundo”.

O Papa insistiu na necessidade de uma oração de adoração, diante do presépio, afirmando que “adorar não é perder tempo, mas é dar sentido ao tempo”.

“Então perguntemo-nos: nestes dias, paramos para adorar, demos algum espaço para Jesus no silêncio, rezando diante do presépio? Dedicamos tempo às crianças, conversando e brincando com elas? E por fim, conseguimos olhar para os problemas do mundo com o olhar das crianças?”, questionou.

Por fim, o argentino rezou para que a Virgem Maria “aumente o nosso amor pelo Jesus Menino e por todas as crianças, especialmente as atingidas por guerras e pelas injustiças”.

“Rezemos pela paz, pela paz no Médio Oriente, Palestina, Israel, Ucrânia, em todo o mundo. Tantas vítimas da guerra, tantas mortes, tanta destruição. Rezemos pela paz”, concluiu. (ANSA).

