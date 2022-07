Papa pede que líderes do Sri Lanka ‘escutem os pobres’

CIDADE DO VATICANO, 10 JUL (ANSA) – O papa Francisco fez neste domingo (10) um apelo em defesa da paz no Sri Lanka, que vive um período de agitação social e política por causa da pior crise econômica na história do país.

“Uno-me à dor do povo do Sri Lanka, que continua sofrendo os efeitos da instabilidade política e econômica”, afirmou o líder da Igreja Católica durante seu Angelus dominical.

“Junto aos bispos do país, renovo meu apelo pela paz e imploro àqueles que têm autoridade que não ignorem o grito dos pobres e as necessidades do povo”, acrescentou o pontífice, que visitou o Sri Lanka em janeiro de 2015.

No último sábado (9), dezenas de milhares de manifestantes protestaram contra a crise na capital Colombo, e muitos deles invadiram o palácio presidencial, forçando a fuga do presidente Gotabaya Rajapaksa, que prometeu entregar o cargo na próxima quarta-feira (13).

Vídeos transmitidos nas redes sociais mostram centenas de pessoas caminhando pelos cômodos do edifício e até pulando na piscina do complexo.

Já o primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe, que está no cargo há apenas dois meses, teve sua casa particular incendiada por manifestantes e disse que também está disposto a renunciar para abrir caminho para a formação de um governo de união nacional.

Com cerca de 22 milhões de habitantes, o Sri Lanka enfrenta sua pior crise econômica desde sua independência do Reino Unido, em 1948, com inflação galopante, blecautes recorrentes e escassez de combustíveis e itens alimentares.

O país já deu um calote de US$ 51 bilhões em sua dívida externa e agora busca um resgate do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em maio, a repressão a protestos contra o establishment já havia deixado nove mortos no Sri Lanka, forçando a renúncia do então premiê Mahinda Rajapaksa, irmão do atual presidente. (ANSA).