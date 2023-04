Papa pede que jovens ‘ajudem mundo a viver em paz’

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/04/2023 - 13:01 Compartilhe

BUDAPESTE, 29 ABR (ANSA) – No último compromisso público do segundo dia de viagem a Budapeste, o papa Francisco pediu aos jovens húngaros que ajudem o mundo a viver em paz neste sábado (29) em um grande evento no estádio “Sportarena”.

“Pegar a vida nas mãos para ajudar o mundo a viver em paz.







Deixemo-nos incomodar por isso, perguntemos: o que eu faço para os outros, o que eu faço para a sociedade, o que eu faço para a Igreja, o que eu faço para meus inimigos? Vivo pensando no meu bem ou me coloco no jogo para qualquer um, sem pensar nos meus interesses? Por favor, interroguemo-nos sobre a nossa gratuidade, sobre a nossa capacidade de amar segundo Jesus, ou seja, de servir ao outro”, afirmou.

Francisco ainda alertou aos jovens que “não se torna grande subindo nos outros, mas sim, quando nos abaixamos em relação aos outros”.

“Vejam, amigos, Jesus fica feliz quando atingimos grandes metas. Não nos quer parados e acomodados, não nos quer tímidos e quietos, nos quer ativos, vivos, protagonistas. E ele não despreza as nossas expectativas, ao contrário, eleva a barra dos nossos desejos. Jesus está de acordo com a frase de vocês, que espero pronunciar bem em húngaro: Aki mer az nyer [Quem ousa, vence]”, pontuou.

“Mas, como se faz para vencer na vida? Aqui há duas passagens fundamentais, como no esporte: primeiro, mirar para o alto; segundo, treinar. Você tem talento? Tenho certeza que sim, todos temos”, acrescentou ainda destacando a importância de viver e lutar em grupo e com a comunidade.

O pontífice ainda pediu que os jovens não tenham medo de ir “contra a corrente e encontrar um momento de silêncio para parar e rezar”. “Hoje tudo tem que ser rápido, eficiente, praticamente perfeito, como as máquinas – mas nós não somos máquinas”, disse ainda, ressaltando que esses momentos de reflexão “não devem ser de melancolia ou de tristeza” ou ainda “para ficar no celular”.

Após o encontro com os jovens, o líder católico teve um encontro privado com membros da congregação jesuíta local dentro da Nunciatura onde está hospedado. (ANSA).

