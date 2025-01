Papa pede que ‘horror’ do Holocausto não seja esquecido ou negado

O “horror” do Holocausto não pode ser “esquecido nem negado” e o mundo deve lutar para enfraquecer o “flagelo” do antissemitismo, declarou o papa Francisco neste domingo (26), na véspera do 80º aniversário da libertação do campo de Auschwitz-Birkenau.

“Amanhã [segunda-feira] marca o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, 80 anos após a libertação do campo de Auschwitz. O horror do extermínio de milhões de judeus e de outras religiões que ocorreu naqueles anos não pode ser esquecido nem negado”, disse Francisco após a oração dominical.

Ele também convidou todos a trabalharem juntos para “erradicar o flagelo do antissemitismo, juntamente com toda forma de discriminação e perseguição religiosa”.

Auschwitz-Birkenau se tornou o símbolo do genocídio perpetrado pela Alemanha nazista contra seis milhões de judeus europeus, um milhão dos quais morreram neste local entre 1940 e 1945, além de mais de 100.000 não judeus.

Na segunda-feira, uma cerimônia oficial com a presença de cerca de 50 sobreviventes e 54 delegações internacionais marcará o 80º aniversário de sua libertação.

