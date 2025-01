Papa pede que dívidas de países mais pobres sejam perdoadas

VATICANO, 1 JAN (ANSA) – O papa Francisco fez um apelo nesta quarta-feira (1º), durante a oração do Angelus, no Vaticano, para que as dívidas dos países mais pobres sejam perdoadas.

Em sua intervenção, o Pontífice lembrou que o “papa São Paulo VI quis que o primeiro dia do ano se tornasse o ‘Dia Mundial da Paz'”, enfatizando que este ano caracteriza-se, devido ao Jubileu, por um tema particular: o do perdão das dívidas.

“O primeiro a perdoar as dívidas é Deus, como sempre lhe pedimos rezando o Pai Nosso, referindo-se ao nosso pecados e comprometendo-nos a perdoar, por sua vez, aqueles que nos ofenderam”.

Segundo ele, o Jubileu “pede-nos que traduzamos esta remissão a nível social, para que nenhuma pessoa, nenhuma família, nenhum povo seja esmagado pela dívida”. “Encorajo, portanto, os governos dos países de tradição cristã a darem um bom exemplo, cancelando ou reduzindo ao máximo as dívidas dos países mais pobres”, concluiu o Pontífice. (ANSA).