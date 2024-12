Papa pede paz na Ucrânia e em Gaza em bênção de Natal

VATICANO, 25 DEZ (ANSA) – O papa Francisco lançou um novo apelo por cessar-fogo na Ucrânia e na Faixa de Gaza nesta quarta-feira (25), na bênção “Urbi et orbi” (“À cidade e ao mundo”), realizada sempre nos dias de Natal e Páscoa e em que o pontífice aborda as principais crises da atualidade.

Em sua mensagem, Jorge Bergoglio pediu que o Jubileu, iniciado na última terça (24) com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, “convide cada pessoa, povo e nação a ter a coragem de calar as armas e superar as divisões”.

“Que se calem as armas na martirizada Ucrânia, que se tenha a audácia de abrir a porta para a negociação e gestos de diálogo e encontro para se chegar a uma paz justa e duradoura”, disse o Papa para milhares de fiéis na Praça São Pedro.

“Que se calem as armas no Oriente Médio. Envio um pensamento às comunidades cristãs na Palestina e em Israel, em particular à cara comunidade de Gaza, onde a situação humanitária é gravíssima. Que se cesse o fogo, se liberte os reféns e se ajude a população esgotada pela guerra”, acrescentou.

Na mensagem, Francisco expressou solidariedade aos cristãos do Líbano e da Síria e pediu “diálogo e paz em toda uma região dilacerada pelo conflito”. “Também quero encorajar aqui o povo da Líbia, estimulando-o a encontrar soluções que permitam a reconciliação nacional”, salientou. (ANSA).