Papa pede para diocese de Roma oferecer casas para quem não tem

VATICANO, 15 NOV (ANSA) – O papa Francisco pediu para a diocese de Roma acolher os peregrinos que chegarão à capital da Itália por ocasião do Jubileu (também chamado de “Ano Santo”) e oferecer casas “para que não tem” ou “corre o risco de perdê-la”.

Em uma carta para o Jubileu enviada aos padres, religiosos e clérigos de Roma no último dia 8 de novembro e publicada nesta sexta-feira (15) pelo Vaticano, o Pontífice apelou por um “sinal tangível de atenção aos problemas de moradia” para que, além da acolhida dada a todos os peregrinos, “sejam ativadas formas de proteção para aqueles que não têm um lar ou que correm o risco de perdê-lo”.

“Nesta perspectiva, desejo que todas as realidades diocesanas que possuem propriedades ofereçam sua contribuição para conter a emergência habitacional com sinais de caridade e solidariedade para gerar esperança nas milhares de pessoas que vivem em condições precárias na cidade de Roma”, acrescentou o argentino.

O líder da Igreja Católica também recorda que “as instituições e as administrações nos diferentes níveis, juntamente com as associações e movimentos populares, estão organizando-se para reforçar a resposta de acolhimento e de solidariedade” para com estas pessoas, “e a Igreja é chamada para contribuir”.

“Por isso peço a todas as realidades eclesiais que façam um gesto corajoso de amor para com o próximo, oferecendo o espaço que têm, especialmente aqueles que têm alojamento ou apartamentos gratuitos”, pediu.

De acordo com Jorge Bergoglio, desta forma, “as pessoas acolhidas serão atendidas por instituições e serviços sociais, enquanto as associações e movimentos populares prestarão serviços pessoais, cuidados e bens que contribuam fundamentalmente para um acolhimento digno e para a construção da fraternidade”.

Por fim, Francisco pediu para “aqueles que estão dispostos a responder a este apelo” entrarem em contato com o vigário geral da Diocese de Roma, cardeal Baldassare Reina, e agradeceu a todos pela sua generosidade e por tudo o que fazem para “gerar esperança nas vidas” de todos e, em particular, dos mais necessitados. (ANSA).