Papa pede orações pela ‘martirizada Ucrânia’

CIDADE DO VATICANO, 23 AGO (ANSA) – O papa Francisco fez nesta quarta-feira (23) mais um apelo em defesa do fim da guerra na Ucrânia, em meio a novos ataques com drones nos dois lados do conflito.

“Irmãos e irmãs, rezemos por nossos irmãos e irmãs ucranianos, que sofrem muito. A guerra é cruel, muitas crianças desaparecidas, muita gente morta. Oremos, por favor. Não nos esqueçamos da martirizada Ucrânia”, afirmou o líder católico ao fim de sua audiência geral no Vaticano.

A Santa Sé vem tentando se colocar como mediadora entre Moscou e Kiev, especialmente no caso das crianças ucranianas deportadas à força pela Rússia, mas ainda sem sucesso.

O Papa chegou até a designar um enviado especial, o cardeal italiano Matteo Zuppi, para tentar encontrar brechas de diálogo.

Enquanto isso, os dois países seguem apostando no uso de drones para tentar debilitar o lado oposto. Na madrugada desta quarta, aviões não tripulados da Rússia bombardearam as regiões de Odessa e Sumy.

Segundo autoridades ucranianas, os ataques atingiram inclusive depósitos de cereais e uma escola. Por outro lado, a defesa antiaérea russa derrubou um drone em um distrito de Moscou, onde os aeroportos foram fechados para pousos e decolagens.

Já o governo da região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, denunciou que um bombardeio efetuado por um drone deixou pelo menos três civis mortos. (ANSA).

