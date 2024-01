Papa pede libertação de freiras sequestradas no Haiti

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/01/2024 - 10:01 Para compartilhar:

VATICANO, 21 JAN (ANSA) – O papa Francisco pediu neste domingo (21) a libertação de seis freiras sequestradas no Haiti.

As religiosas pertencem à Congregação das Irmãs de Santa Ana e, segundo o portal Vatican News, foram raptadas ao lado de outras pessoas na última sexta-feira (19), enquanto estavam em um ônibus que se dirigia para uma universidade em Porto Príncipe, capital haitiana.

“Fiquei sabendo com tristeza da notícia do sequestro no Haiti de um grupo de pessoas, incluindo seis religiosas”, afirmou o líder da Igreja Católica em seu Angelus dominical.

“Ao pedir sinceramente a sua libertação, rezo pela harmonia social no país e convido todos a pôr fim à violência que causa tanto sofrimento àquela querida população”, acrescentou o Papa.

O bispo de Anse-à-Veau e Miragoâne, Pierre-André Dumas, também condenou “com vigor” esse “ato odioso e bárbaro, que não respeita sequer a dignidade de mulheres consagradas que se doam para educar e formar jovens”, e se ofereceu como refém no lugar das freiras, identificadas como Suzie Jean Louis, Magella Moussignac, Inomène Charles, Joane Mondesir, Rachelle Lubin e Wilda Nonor.

Ainda não há informações sobre a autoria do sequestro nem sobre um eventual pedido de resgate.

O Haiti, especialmente Porto Príncipe, vive uma onda de violência entre gangues que disputam o controle da capital, situação agravada pelo derretimento das instituições após o assassinato do presidente Jovenel Moise, em julho de 2021.

O atual mandatário do país é o interino Ariel Henry, que já pediu ajuda da ONU para enfrentar a escalada da violência.

