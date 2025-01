Papa pede ‘firmeza’ na condenação dos ataques contra civis

VATICANO, 5 JAN (ANSA) – O papa Francisco pediu neste domingo (5) “firmeza” à comunidade internacional para condenar as violações dos direitos humanos, principalmente os ataques a alvos civis, em conflitos que atingem o mundo.

“Continuemos a rezar pela paz na Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, na Síria, em Myanmar e no Sudão”, declarou o Pontífice na oração do Angelus.

Perante os fiéis presentes na Praça São Pedro, Jorge Bergoglio enfatizou ainda que “a comunidade internacional deve agir com firmeza para garantir que o direito humanitário seja respeitado nos conflitos”.

“Chega de atingir civis, basta de atingir escolas, hospitais, basta de atingir locais de trabalho. Não esqueçamos que a guerra é sempre uma derrota, sempre”, acrescentou.

Além disso, o líder da Igreja Católica destacou que se vive em um tempo marcado pela “necessidade de luz, esperança e paz”, com situações “complicadas, que às vezes parece impossível sair”.

“Deus nunca desiste, encontra mil maneiras para chegar a todos e a cada um de nós onde quer que nos encontramos, sem cálculos nem condições, abrindo, mesmo nas janelas mais escuras da humanidade, janelas de luz”, afirmou.

Por fim, convidou todos os fiéis a não terem medo de “dar o primeiro passo”, com uma mensagem de “perdão, reconciliação, compaixão”. (ANSA).