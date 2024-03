++Papa pede fim de sofrimento de crianças afetadas por guerras++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/03/2024 - 8:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 31 MAR (ANSA) – O papa Francisco pediu o fim do sofrimento das crianças afetadas pelos conflitos que atingem o mundo, durante a bênção Urbi et Orbi (“À cidade e ao mundo”) realizada neste domingo (31) no Vaticano após a missa de Páscoa.

“Não permitamos que as hostilidades em curso continuem a ter graves repercussões sobre a população civil, agora exausta, e sobretudo sobre as crianças. Quanto sofrimento vemos nos olhos das crianças. Esqueceram-se de sorrir nessas terras de guerra”, lembrou.

“Com o seu olhar perguntam-nos: porquê? Por que tanta morte? Por que tanta destruição? A guerra é sempre um absurdo e uma derrota. Não deixemos que ventos de guerra cada vez mais fortes soprem sobre a Europa e o Mediterrâneo.

“Não cedam à lógica das armas e do rearmamento. A paz nunca se constrói com armas, mas estendendo as mãos e abrindo os corações”, afirmou. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias