Papa pede fim da ‘espiral de violência’ no Oriente Médio

VATICANO, 14 ABR (ANSA) – O papa Francisco pediu neste domingo (14) para que se evite uma “espiral de violência” no Oriente Médio, após o Irã deflagrar um ataque com drones e mísseis contra Israel na última noite.

“Faço um apelo sincero para que cessem qualquer ação que possa alimentar uma espiral de violência, com o risco de arrastar o Oriente Médio para um conflito de guerra ainda maior”, declarou o Pontífice, após a recitação da oração do “Regina Coeli”.

O líder da Igreja Católica ainda falou, perante milhares de fiéis presentes na Praça São Pedro, no Vaticano, que acompanha “com oração e preocupação, até mesmo com dor, a notícia que chegou nas últimas horas sobre o agravamento da situação em Israel devido à intervenção do Irã”.

“Ninguém deve ameaçar a existência do outro. Que todos as nações tomem o partido da paz”, apelou.

Além disso, Jorge Bergoglio defendeu que israelenses e palestinos devem viver “em dois Estados, lado a lado, em segurança”. “É um desejo seu, profundo e legïtiimo. E é um direito seu: dois Estados, vizinhos”, indicou.

Por fim, o argentino apelou para que se chegue “rapidamente a um cessar-fogo na Faixa de Gaza” e que “os caminhos da negociação” sejam seguidos.

“Negociação, com determinação, para que se ajude a população que caiu numa catástrofe humanitária e se libertem imediatamente os reféns, sequestrados há meses”, insistiu.

Na última madrugada, o Irã lançou um amplo e aguardado ataque aéreo contra Israel em retaliação ao bombardeio contra sua embaixada em Damasco, na Síria, que deixou mais de 10 mortos no início de abril.

O bombardeio durou cinco horas e envolveu mais de 500 drones e mísseis, inclusive hipersônicos, porém não há relatos de danos significativos ou de perda de vidas em solo israelense, protegido pelo sofisticado sistema Iron Dome (Domo de Ferro) e por caças de aliados, sobretudo dos Estados Unidos.

“Quanto sofrimento, rezemos pela paz. Basta de guerra, basta de ataques, basta de violência! Que haja diálogo e que haja paz”, concluiu o Papa, sob as palmas dos peregrinos. (ANSA).