Papa pede diálogo para guerra no Oriente Médio não se alastrar

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/08/2024 - 11:01 Para compartilhar:

VATICANO, 4 AGO (ANSA) – O papa Francisco fez um apelo ao diálogo para que o conflito no Oriente Médio não se propague e afirmou que “ataques seletivos e assassinos nunca serão uma solução”.

A declaração foi dada neste domingo (4) durante sua oração do Angelus, na Praça São Pedro, onde voltou a pedir paz no “mundo inteiro”.

“Acompanho com preocupação o que está ocorrendo no Oriente Médio e espero que o conflito, já terrivelmente sangrento e violento, não se espalhe ainda mais”, declarou o Pontífice.

O líder da Igreja Católica pediu “coragem para retomar o diálogo” para garantir um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza e em todas as frentes e apelou pela libertação de reféns e para que ajuda humanitária seja levada às populações. Segundo Jorge Bergoglio, “ataques, mesmo os direcionados, e os assassinatos nunca poderão ser uma solução”, principalmente porque “eles não ajudam a seguir o caminho da justiça, o caminho da paz”, mas “semeiam ainda mais ódio e vingança”.

Por fim, Francisco expressou “proximidade à comunidade na Terra Santa e às populações na Palestina, Israel, Líbano e Myanmar”.

“Basta, irmãos e irmãs, chega. Não sufoquem a palavra de Deus, a paz, mas que ela seja o fruto da Terra Santa, do Oriente Médio e do mundo inteiro”, apelou o religioso, rezando “por todas as vítimas, em particular pelas crianças inocentes”. (ANSA).