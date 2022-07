Papa pede conversão de corações de pessoas que geram guerras

CIDADE DO VATICANO, 16 JUL (ANSA) – Por ocasião da Festa de Nossa Senhora do Carmo, o papa Francisco rezou neste sábado (16) pela conversão de todas as pessoas que incentivam e geram guerras em todo o mundo.

“Refúgio dos pecadores, obtém a conversão dos corações daqueles que geram a guerra, o ódio e a pobreza”, escreveu o Pontífice em sua conta oficial no Twitter.

Na publicação, Francisco também pede a Maria que proteja “todos aqueles que enfrentam o perigo do mar todos os dias para garantir às suas famílias o sustento necessário”.

Além disso, Jorge Bergoglio faz um apelo para Nossa Senhora abençoar “os homens e mulheres de boa vontade que acolhem e servem os migrantes e refugiados” “Que o amor recebido e dado seja a semente de novos laços fraternos e o alvorecer de um mundo de paz”, concluiu. (ANSA)