Papa pede cessar-fogo na Faixa de Gaza e libertação de reféns

CIDADE DO VATICANO, 29 OUT (ANSA) – O papa Francisco pediu neste domingo (29) o cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação imediata dos reféns mantidos pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas.

“Que ninguém abandone a possibilidade de parar as armas.

Cessar-fogo! Parem, irmãos e irmãs, a guerra é sempre uma derrota”, afirmou o líder da Igreja Católica durante a celebração do Angelus.

O religioso também destacou a necessidade da abertura de corredores para garantir a chegada da ajuda humanitária na região afetada pelo conflito.

“Penso naqueles que são vítimas das atrocidades da guerra, no sofrimento dos migrantes, na dor oculta daqueles que se encontram sozinhos e em condições de pobreza e naqueles que são esmagados pelos fardos da vida. Quantas vezes, por trás de belas palavras e promessas persuasivas, se favorecem formas de exploração ou nada se faz para evitá-las”, comentou o Papa.

Em mais um dia do conflito no Oriente Médio, a Faixa de Gaza foi novamente alvo de bombardeios. As forças israelenses continuam expandido suas operações e, segundo um porta-voz militar, 450 alvos do Hamas foram atingidos, incluindo centros de comando operacional e postos de observação.

O Ministério da Saúde do Hamas informaram que mais de oito mil pessoas faleceram na Faixa de Gaza desde o início do conflito com Israel. (ANSA).

