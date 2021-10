Papa pede à Europa que não deporte migrantes resgatados

Francisco faz apelo para que governos europeus parem de retornar refugiados ao risco de “violência desumana”. UE precisa oferecer desembarque seguro em portos, alternativas à detenção e acesso ao refúgio, diz pontífice.O papa Francisco fez um apelo neste domingo (24/10) aos governos da Europa para que parem de enviar migrantes resgatados no Mar Mediterrâneo de volta à Líbia e a outros “países inseguros” onde eles podem sofrer “violência desumana”.

O pontífice exortou os países europeus a permitirem que os refugiados desembarquem de navios humanitários de resgate em portos seguros, e a garantirem aos migrantes “alternativas à detenção”, bem como o acesso a requerimentos de refúgio.

“Expresso minha cumplicidade aos milhares de migrantes, refugiados e outros em necessidade de proteção na Líbia”, afirmou Francisco após a reza do Angelus na Praça de São Pedro, no Vaticano.

“Muitos desses homens, mulheres e crianças estão sujeitos a violência desumana”, alertou o papa. “Nunca esqueço vocês, ouço seus gritos e oro por vocês.”

Francisco também pediu à comunidade internacional que “cumpra suas promessas” e encontre formas “concretas” de lidar com os fluxos migratórios a partir da Líbia e em todo o Mar Mediterrâneo.

Durante anos, a União Europeia (UE) tem financiado e equipado a guarda costeira da Líbia para interceptar migrantes que se dirigem à Europa em perigosos barcos improvisados e colocá-los em centros de detenção.

O apelo do papa vem num momento em que mais de 400 migrantes a bordo do navio humanitário alemão Sea-Watch 3 foram trazidos em segurança para a costa no fim de semana, depois que a Itália permitiu que a embarcação atracasse. Os migrantes haviam sido resgatados na costa da Líbia, no Mediterrâneo.

Também neste domingo, a linha direta de resgate de migrantes “Alarm Phone” afirmou que dois barcos infláveis no Mediterrâneo transportando 60 e 68 pessoas, respectivamente, precisavam de ajuda urgente.

Já o navio de resgate espanhol Aita Mari, com mais de 100 migrantes a bordo, também busca um porto para atracar.

A ONG Médicos sem Fronteiras (MSF) afirmou que sua embarcação humanitária Geo Barents resgatou mais 95 pessoas na noite de sábado, elevando o total de migrantes resgatados a bordo para 296. “Intervimos antes que essas pessoas fossem forçadas a retornar à violência, abuso e exploração na Líbia”, escreveu a organização no Twitter.

Mais migrantes rumo à UE

A Itália e as fronteiras da União Europeia com Belarus, no leste do continente, têm registrado um aumento crescente nas chegadas de migrantes.

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, afirmou ao Parlamento do país na semana passada que as chegadas à Itália a partir do Mediterrâneo dobraram para 50.500 neste ano, em comparação com 26.000 no mesmo período do ano passado. Ao menos 1.106 pessoas morreram neste ano ao tentar realizar a perigosa travessia rumo à Europa, disse o premiê.







Já na Alemanha, autoridades do país informaram neste domingo que 6.162 entradas não autorizadas foram registradas neste ano a partir de Belarus e da Polônia. A Alemanha implantou 800 policiais extras na fronteira polonesa para controlar o fluxo de migrantes que tentam entrar no país.

ek (AP, AFP, EPD)

Saiba mais