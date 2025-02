Papa passa outra ‘noite tranquila’ em hospital na Itália

CIDADE DO VATICANO, 16 FEV (ANSA) – O diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, informou neste domingo (16) que o papa Francisco passou uma outra “noite tranquila” no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, onde está internado desde sexta-feira (14) em razão de uma persistente bronquite diagnosticada no início do mês.

“O papa Francisco passou uma noite tranquila, dormiu bem, tomou seu café da manhã habitual e leu alguns jornais como costuma fazer. A terapia vai continuar”, declarou Bruni.

Em virtude da internação, o líder da Igreja Católica não celebrou o tradicional Angelus na Praça de São Pedro, mas o Vaticano divulgou o texto que seria lido pelo pontífice.

“Eu gostaria de estar entre vocês, mas, como sabem, estou aqui no Policlínico Gemelli porque ainda preciso de tratamento para minha bronquite. Agradeço o carinho, as orações e a proximidade com que me acompanharam nestes dias, assim como gostaria de agradecer aos médicos e aos agentes de saúde deste hospital pelo cuidado: eles realizam um trabalho precioso e muito cansativo”, escreveu o religioso no texto que preparou, mas não pronunciou.

Mesmo internado, o Papa voltou a pedir pela paz na “atormentada Ucrânia, na Palestina, em Israel e em todo o Oriente Médio”, além de mencionar Myanmar e Sudão.

Algumas dezenas de fiéis, mas também pacientes do Gemelli, se reuniram em oração na praça do hospital para recitar o Angelus.

O pontífice está hospitalizado no 10º andar da unidade de saúde romana. Um padre polonês levou até a capital italiana seu rosário e tem rezado incessantemente no local.

“O Papa está melhorando e se recuperando bem”, declarou à ANSA o decano do colégio cardinalício, cardeal Giovanni Battista Re. (ANSA).