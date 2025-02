Papa passa ‘noite tranquila’ em hospital na Itália

CIDADE DO VATICANO, 15 FEV (ANSA) – O papa Francisco, que foi internado ontem (14) para tratar uma persistente bronquite, teve uma “noite tranquila” no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma.

De acordo com Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, o líder da Igreja Católica também “dormiu bem” em sua primeira noite na unidade de saúde romana.

“Esta manhã tomou café da manhã e leu alguns jornais”, disse Bruni, acrescentando que “os exames e as terapias continuam”.

Além disso, fontes ouvidas pela ANSA confirmaram que a febre do religioso de 88 anos teria diminuído.

O pontífice teria chegado ao Gemelli muito ofegante e com dificuldades para respirar por causa do excesso de catarro. No momento, há um grande otimismo quanto à nova terapia que começou, logo após os testes e a certificação de que o Papa está com uma “infecção do trato respiratório”.

Ainda não há uma decisão sobre a realização do Angelus de amanhã (16), pois dependerá de como Francisco responderá aos tratamentos nas próximas horas.

O religioso precisará escolher se vai cancelar o compromisso, como já fez em outras oportunidades, ou se vai realizá-lo diretamente do hospital, como já aconteceu em outras internações. (ANSA).