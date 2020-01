Papa participará em maio de cúpula mundial sobre a educação

O papa Francisco anunciou nesta quinta-feira (9) que participará de uma cúpula mundial sobre educação em maio deste ano, voltada a professores e estudantes, assim como personalidades científicas, artísticas, esportivas e empresariais, com o objetivo de construir “uma humanidade mais fraterna”.

O tema do evento internacional será “reconstruir o acordo educativo global”, explicou o pontífice a embaixadores e representantes diplomáticos, na Santa Sé.

“Trata-se de um momento de renovação para uma educação mais aberta e inclusiva”, disse.

O pontífice argentino, jesuíta de formação, considera chave para a educação a “reconstrução das relações que possibilitam uma humanidade mais fraterna”, ressaltou.

Inédito, o encontro mundial acontecerá no Vaticano e está marcado para o próximo 14 de maio. A cúpula contará com uma série de seminários temáticos.

A ideia do papa argentino, que foi professor em seu país, é criar “uma rede educacional”, na qual o foco é o desenvolvimento pessoal, com estímulo a criatividade e a capacidade de ouvir, para que seja possível o desenvolvimento de um diálogo construtivo e a mútua compreensão.

Para o papa que, com frequência lembra a importância dos avós, também é essencial que se desenvolva a “solidariedade intergeracional, que infelizmente tem fracassado nos últimos anos”, ressaltou.

O papa espera que a cúpula sobre a educação permita aos jovens aprender a partir “da palavra e do exemplo dos adultos” e, por sua vez, eles podem inspirar com entusiasmo temas como a defesa do meio ambiente.

“Cuidar da nossa casa deve ser uma preocupação comum a todos e não um tema considerado ideológico”, afirmou.