Papa participa de evento virtual pela fraternidade humana em 4/2

CIDADE DO VATICANO, 1 FEV (ANSA) – O papa Francisco participará do evento virtual pelo 1º Dia Internacional da Fraternidade Humana na próxima quinta-feira (4), em ação organizada pelo príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos, xeque Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan.

A ação contará com a presença do grande imã de Al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb, e com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres.

No mesmo dia, segundo informa o Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-religioso, haverá a entrega do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana. O evento será transmitido de maneira online pela mídia vaticana a partir das 10h30 (hora de Brasília).

“Essa celebração responde ao claro convite feito pelo papa Francisco a toda a humanidade para construir um presente de paz no encontro com o outro”, disse o presidente do órgão católico, cardeal Miguel Angel Ayuso Guixot, ao portal “Vatican News”.

Em 4 de fevereiro de 2019, durante a viagem do Pontífice aos Emirados Árabes Unidos, Francisco e al-Tayyeb assinaram o “Documento sobre a Fraternidade Humana para a Paz Mundial e a Convivência Comum”, um texto histórico entre as duas religiões e que demorou cerca de um ano e meio para ficar pronto.

Entre os principais pontos do documento, estão compromissos e ações concretas para promover a fraternidade, a solidariedade, o respeito e à compreensão recíproca. Em 21 de dezembro do ano passado, em decisão unânime, a assembleia geral das Nações Unidos instituiu o dia 4 de fevereiro como o Dia Internacional da Fraternidade Humana. (ANSA).

