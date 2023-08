Papa parabeniza associação de católicos LGBTQIA+

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/08/2023 - 11:01 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 26 AGO (ANSA) – O papa Francisco enviou uma mensagem de congratulações para uma organização católica de defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+ na Austrália.

A entidade “Acceptance” (“Aceitação”), fundada em 1973, recebeu as felicitações do pontífice no último mês de junho, por ocasião de seu 50º aniversário, mas a notícia foi divulgada apenas nesta semana.

“Nenhum de nós esperava um cumprimento do tipo, mas o papa Francisco é tão maravilhoso, porque ficamos surpresos?”, disse Angela Han, coordenadora da Acceptance em Perth.

“Sua interação acolhedora, pastoral e cuidadosa com as pessoas LGBTQ+, que remete aos tempos em que era arcebispo e cardeal na Argentina, é um poderoso sinal, e sua saudação pelo nosso 50º aniversário reforça sua genuína preocupação com os marginalizados na Igreja”, acrescentou.

A mensagem chegou à entidade por meio da freira americana Jeannine Gramick, que presta serviços para a comunidade católica LGBTQIA+ desde 1971 e mantém relação estreita com Francisco.

Nas congratulações, Jorge Bergoglio desejou “parabéns” pelo aniversário da Acceptance e disse rezar para que seus membros “se aproximem cada vez mais do amor de Jesus Cristo”.

“Isso reflete uma mensagem de acolhimento, inclusão, compaixão e aceitação”, reforçou Angela Han. (ANSA).

