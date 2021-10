Papa nomeia novos bispos para Bahia, Espírito Santo e MG

SAO PAULO, 27 OUT (ANSA) – O papa Francisco realizou nesta quarta-feira (27) três nomeações para o Brasil: as dioceses de Camaçari, na Bahia, e Colatina, no Espírito Santo, ganharam novos bispos, enquanto que a Arquidiocese de Belo Horizonte tem um novo bispo auxiliar.

Na Bahia, o padre Dirceu de Oliveira Medeiros, do clero da Diocese de São João del Rei (MG), até agora subsecretário adjunto geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), foi escolhido com o novo bispo de Camaçari.

Já no Espírito Santo, Jorge Bergoglio nomeou bispo da Diocese de Colatina o padre Lauro Sérgio Versiani Barbosa, do clero da Arquidiocese Metropolitana de Mariana (MG), que era pároco de Nossa Senhora do Rosário de Fátima em Viçosa (MG).

Por fim, o argentino indicou como bispo auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de Belo Horizonte o padre Joel Maria dos Santos, atualmente pároco da Santíssima Trindade em BH e vigário episcopal para a Ação Pastoral.

Além das nomeações, o Pontífice aceitou a renúncia ao governo pastoral da diocese de Camaçari apresentada por dom João Carlos Petrini. (ANSA)

