Papa nomeia novos bispos no Chile após casos de pedofilia

CIDADE DO VATICANO, 5 FEV (ANSA) – O papa Francisco nomeou nesta quarta-feira (5) dois novos bispos nas dioceses das cidades de Osorno e Chillán, no Chile, após o escândalo de pedofilia que atingiu a Igreja Católica no país. Segundo comunicado da Nunciatura Apostólica do Chile, o Pontífice escolheu o atual auxiliar da arquidiocese de Santiago do Chile, dom Jorge Enrique Concha Cayuqueo, como o novo bispo de Osorno. Além disso, o líder argentino nomeou o padre Sergio Hernán Pérez de Arce Arriagada, administrador apostólico da diocese de San Bartolomé de Chillán, como bispo da mesma diocese. As nomeações ocorrem após inúmeros casos de abusos sexuais contra menores abalarem a Igreja Católica chilena em 2018 e provocar a renúncia coletiva de todo o episcopado do país. Na época, Francisco confirmou o afastamento do ex-bispo de Osorno Juan Barros Madrid, acusado de acobertar denúncias contra o padre Fernando Karadima, que teve o estado clerical revogado.

(ANSA)