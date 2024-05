Papa nomeia novo bispo para diocese em Pernambuco

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/05/2024 - 15:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 14 MAI (ANSA) – O papa Francisco nomeou nesta terça-feira (14) o padre Agnaldo Temóteo da Silveira, membro e vigário geral do clero de Sobral (CE), como novo bispo da Diocese de Garanhuns, em Pernambuco.

Em nota, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) acolheu “com alegria” a decisão e manifestou sua gratidão ao Santo Padre “em continuar a oferecer pastores para o rebanho das Igrejas Particulares de nosso país”.

“Tendo contribuído em diversas funções na Diocese de Sobral, o irmão é chamado agora ao ministério episcopal na Igreja particular de Garanhuns. Santo Antônio, padroeiro da Diocese de Garanhuns, seja guia e intercessor nesta nova missão”, acrescenta a nota.

Nascido no dia 28 de maio de 1977, na cidade de Bela Cruz (CE), o monsenhor é filho de José Rogério Silveira e de Maria da Conceição Araújo.

Ele se formou em Filosofia em 1998 e em Teologia, em 2002, e foi ordenado diácono em 10 de julho de 2002, na catedral de Sobral, e presbítero em 30 de novembro de 2002, na igreja matriz de Bela Cruz (CE).

Até sua nomeação como bispo, Silveira exercia as seguintes funções: vigário Judicial Adjunto do Tribunal Eclesiástico Regional e de Apelação do Ceará, em Fortaleza; vigário Episcopal da Região Sede; pároco da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio e vigário geral da diocese de Sobral. (ANSA).