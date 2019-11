Papa nomeia jesuíta para chefiar finanças do Vaticano

CIDADE DO VATICANO, 14 NOV (ANSA) – O papa Francisco nomeou nesta quinta-feira (14) o jesuíta espanhol Juan Antonio Guerrero Alves como novo prefeito da poderosa Secretaria de Economia do Vaticano, órgão responsável por administrar as finanças do país.

Aos 60 anos, Alves substitui o cardeal australiano George Pell, que deixou o cargo oficialmente em fevereiro passado, após ter sido condenado a seis anos de prisão por pedofilia. O espanhol era conselheiro-geral da Companhia de Jesus, a mesma ordem de Jorge Bergoglio.

Alves foi nomeado sacerdote em 30 de maio de 1992 e é formado em economia, filosofia, letras e teologia. Ele assumirá seu mandato na Secretaria de Economia em janeiro de 2020 e será substituído pelo padre Johan Verschueren como conselheiro-geral da Companhia de Jesus.

“Como jesuíta, é uma alegria receber uma missão diretamente do Papa. É uma maneira privilegiada de realizar minha votação”, disse Alves. O espanhol terá a delicada tarefa de organizar as finanças do Vaticano, envolvidas em inúmeros escândalos nos últimos anos. (ANSA)