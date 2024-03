Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/03/2024 - 18:01 Para compartilhar:

VATICANO, 29 MAR (ANSA) – O papa Francisco não participará presencialmente da Via Sacra, no Coliseu, em Roma, mas acompanhará a cerimônia da Sexta-feira Santa católica da Casa Santa Marta.

“Para manter a saúde em vista da Vigília de amanhã e da Santa Missa do Domingo de Páscoa, esta noite o papa Francisco seguirá a Via Sacra no Coliseu da Casa Santa Marta”, diz o comunicado da Sala de Imprensa do Vaticano. (ANSA).

