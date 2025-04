Papa não participa de Paixão do Senhor pela 1ª vez

Pela primeira vez desde o início de seu pontificado, o papa Francisco não participou da Paixão do Senhor na Basílica de São Pedro, evento que marca uma das ocasiões mais importantes do calendário cristão por simbolizar a crucificação e morte de Jesus Cristo e que acontece sempre na sexta-feira anterior à Páscoa.

A cerimônia foi celebrada pelo cardeal Claudio Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, mas havia a expectativa de pelo menos uma breve aparição do pontífice, assim como ocorrera na missa do Domingo de Ramos, em 13 de abril.

Quem marcou presença foi o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que é católico, acompanhado da família.

Pouco antes, ele havia se reunido com a premiê da Itália, Giorgia Meloni, e o republicano ainda se encontrará neste sábado (19) com o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin.

Na última quinta (17), o Papa visitou a penitenciária Regina Coeli, em Roma, e se reuniu com cerca de 70 detentos, mas ele não celebrará nenhum dos ritos previstos para este fim de semana, como a Vigília Pascal e a missa do domingo de Páscoa.

O Vaticano, no entanto, ainda não confirmou se o líder católico participará de alguma forma desses eventos.

Francisco ficou internado por quase 40 dias devido a uma pneumonia e recebeu alta em 23 de março. Desde então, vem permanecendo recluso a maior parte do tempo na Casa Santa Marta, sua residência oficial no Vaticano.