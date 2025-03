Papa não estará no Jubileu dos Enfermos em 6 de abril

CIDADE DO VATICANO, 29 MAR (ANSA) – O Vaticano informou neste sábado (29) que o papa Francisco não marcará presença no Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde, agendado para o dia 6 de abril.

De acordo com o monsenhor Diego Ravelli, mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, a celebração eucarística será presidida por Salvatore “Rino” Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização.

Ainda se recuperando de uma pneumonia bilateral, o líder da Igreja Católica telefonou ontem (28) para a Paróquia da Sagrada Família na Faixa de Gaza e conversou com o padre Gabriel Romanelli.

“É sempre uma bênção e uma grande alegria. Um dos nossos paroquianos, uma pessoa que sempre vem aqui para rezar, escreveu ao Papa uma carta muito bonita expressando nossa felicidade por ele ter deixado o hospital. [O Papa] Agradeceu e disse que é uma grande bênção que estejamos rezando por ele, por suas intenções e por toda a Igreja”, comentou Romanelli.

O pontífice ainda escreveu uma mensagem por ocasião da entronização do arcebispo ortodoxo de Tirana, Durres e de toda Albânia, Joani.

“Nestes tempos difíceis, marcados pela guerra e pela violência, é cada vez mais urgente que os cristãos deem um testemunho credível de unidade, para que o mundo possa acolher plenamente a mensagem evangélica de solidariedade fraterna e de paz”, afirmou Francisco. (ANSA).