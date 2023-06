Papa não desiste e faz de tudo pela paz, diz enviado à Rússia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/06/2023 - 18:01 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 29 JUN (ANSA) – O enviado do papa Francisco a Moscou, cardeal Matteo Zuppi, afirmou na tarde desta quinta-feira (29) que o Pontífice não desiste e faz de tudo pela paz.

“Como uma mãe, a Igreja invoca incessantemente o dom da paz, buscando-a incansavelmente porque a dor de cada um é a sua dor”, disse o cardeal na homilia da missa em Moscou com a qual encerrou sua missão.

De acordo com Zuppi, “a Igreja é mãe: esta é a única razão da missão que vivemos nestes dias, desejada pelo sucessor de Pedro que não desiste e tudo procura fazer para que a expectativa de paz que brota da terra chegue logo”.

Durante a homilia, o enviado de Francisco falou de sua oração, diante da Mãe de Vladimir, ícone venerado na Rússia, “para que a sua ternura pela humanidade ferida e sofredora nos ajude a buscar o caminho da paz com inteligência e coragem, com criatividade e confiança”.

Zuppi reforçou que “a ternura começa com as crianças, desde os pequeninos, os vulneráveis, as vítimas inocentes de uma violência injusta, tão maior que eles, inaceitável ainda mais porque envolve aqueles que não podem se defender”.

“Sua dor, muitas vezes escondida nas feridas profundas do coração, exige o empenho de todos para encontrar consolo e proteção”, enfatizou.

Por fim, ele disse que “não é um sonho ingênuo, mas um compromisso e dever humano e cristão, indispensável para que o futuro exista”. “A paz e a justiça se alimentam e precisam uma da outra”, concluiu. (ANSA).

