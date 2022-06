Papa não celebrará missa de Corpus Christi por dor no joelho

VATICANO, 13 JUN (ANSA) – O Vaticano anunciou nesta segunda-feira (13) que o papa Francisco não vai celebrar a missa de Corpus Christi, na próxima quinta (16), devido às dores em seu joelho direito.

“Devido às limitações impostas ao Papa pela gonalgia [dor na articulação do joelho] e às específicas necessidades litúrgicas da cerimônia, não serão celebradas a Santa Missa e a procissão com a bênção eucarística por ocasião da Festa de Corpus Christi”, afirmou a Santa Sé.





Francisco vem reclamando desde o início do ano de fortes dores no joelho direito em função de uma lesão de ligamentos, problema que o forçou, a partir do início de maio, a usar uma cadeira de rodas para se locomover.

Além disso, o incômodo também fez o Papa adiar uma viagem à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul que estava marcada para 2 a 7 de julho. (ANSA).