Papa melhora, mas não celebrará missas de Quinta e Sexta Santas

VATICANO, 15 ABR (ANSA) – O Vaticano disse nesta terça-feira (15) que o papa Francisco “continua melhorando” após ter passado quase 40 dias internado por conta de uma pneumonia, mas confirmou que o pontífice não celebrará os ritos da Quinta e da Sexta-Feira Santa, incluindo a Via Crucis no Coliseu de Roma.

Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, Jorge Bergoglio consegue “ficar mais tempo sem as cânulas” nasais para administração de oxigênio, enquanto a oxigenoterapia de alto fluxo, realizada por meio de máscara, é usada apenas de forma “residual” e com “fins terapêuticos, sempre à noite e quando necessário”.

“O Papa continua melhorando do ponto de vista motor, respiratório e vocal. Os vários tratamentos continuam, e prosseguem os breves encontros com os superiores da Cúria”, destacou o Vaticano.

Apesar da evolução no quadro do Papa, ele não celebrará a missa do Crisma, na quinta-feira (17), nem a missa da Paixão do Senhor, na sexta (18), ambas na Basílica de São Pedro, bem como a Via Crucis no Coliseu, no sábado (19).

A primeira ficará a cargo do cardeal Domenico Calcagno, presidente emérito da Administração do Patrimônio da Sé Apostólica; a segunda, do cardeal Claudio Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais; e a terceira, do cardeal-vigário de Roma, Baldo Reina. Os três eventos terão textos preparados por Francisco, mas, de acordo com a Santa Sé, ainda não se sabe se Bergoglio participará dessas celebrações.

Também ainda não há indicações sobre a missa “in Coena Domini”, quando se realiza o rito de lava pés, na Quinta-Feira Santa, a Vigília Pascal do sábado e a missa de Páscoa, no domingo (20), com a sucessiva bênção “Urbi et Orbi” (“À cidade e ao mundo”), na qual o Papa costuma abordar as principais crises da atualidade.

No último domingo (13), Francisco fez uma aparição surpresa na missa de Ramos, que abre a Semana Santa, de modo que espera-se que ele também reapareça nos dias mais importantes do ano para a Igreja Católica.

O pontífice de 88 anos passou quase 40 dias internado devido a uma pneumonia bilateral que o deixou à beira da morte, mas recebeu alta em 23 de março e, desde então, vem se mantendo recluso na Casa Santa Marta, sua residência oficial no Vaticano.

Segundo os médicos, o Papa deve ficar em repouso ao menos até o fim de maio. (ANSA).