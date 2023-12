Papa melhora de bronquite,mas recitará Angelus de sua residência

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/12/2023 - 11:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 2 DEZ (ANSA) – O papa Francisco, que se recupera de uma “bronquite infecciosa aguda”, apresentou melhora em seu estado de saúde, mas ainda assim recitará a oração do Angelus deste domingo (3) da Casa Santa Marta, sua residência oficial no Vaticano.

“As condições de saúde do Santo Padre melhoraram, o Papa não tem febre e continua com a terapia adequada”, informou um comunicado divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé neste sábado (2).

Apesar da melhora, Jorge Bergoglio, 86 anos, recitará a oração do Angelus “diretamente de sua residência no Vaticano, “para evitar a exposição a mudanças bruscas de temperatura” amanhã de manhã.

O argentino costuma recitar o Angelus de uma janela no palácio apostólico com vista para a Praça São Pedro.

Segundo a nota da Santa Sé, desta vez a oração será transmitida ao vivo pela televisão e nos telões da Praça São Pedro, pela Vatican Media, e em streaming no site Vatican News.

No último sábado (25), o líder da Igreja Católica teve de cancelar audiências devido a um “leve resfriado” e, segundo o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, uma tomografia computadorizada confirmou a existência de uma “inflamação pulmonar que causava dificuldades respiratórias”, embora tenha descartado uma possível pneumonia. Posteriormente, o próprio Papa confirmou sofrer de “uma bronquite infecciosa muito aguda” e revelou que seus médicos o impediram de viajar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para participar da Conferência da ONU sobre as mudanças climáticas, a COP28, que deve acontecer até 12 de dezembro. (ANSA).

