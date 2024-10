Papa mantém Odilo Scherer em São Paulo por mais 2 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/10/2024 - 11:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASILIA, 08 OTT – O papa Francisco aceitou o pedido de renúncia do arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer, mas pediu que ele permaneça por mais dois anos à frente da Arquidiocese.

“É conforme norma da Igreja que os bispos, ao completarem 75 anos, devem apresentar a carta de renúncia. E o Papa decide se aceita logo, ou mais adiante. A decisão é do Papa. E foi o que eu fiz desde que completei 75 anos de idade. E a resposta foi essa, que o Papa acolheu a carta, mas pede que eu fique à frente da Arquidiocese por mais dois anos”, declarou dom Odilo à TV Globo.

Com isso, o arcebispo de orientação conservadora só deve deixar o cargo no fim de 2026. Gaúcho de Cerro Largo e filho de agricultores, dom Odilo foi considerado como “papável” no conclave que elegeu Francisco em 2013 e comanda a Arquidiocese de São Paulo desde 2007. (ANSA).